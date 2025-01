Slankemedisiner reduserer faren for Alzheimers

Pasienter som bruker populære slankemedisiner som Ozempic, har 12 prosent lavere risiko for å utvikle Alzheimers sykdom, men høyere risiko for lidelser i ledd, nyrer og bukspyttkjertel, skriver Financial Times.

En analyse av 215.000 amerikanske militærveteraner med diabetes viser at GLP-1-behandlinger som Ozempic og Wegovy reduserer helserisikoen for 42 tilstander, men øker risikoen for 19 andre sammenlignet med eldre medisiner. Studien, som omfatter data fra 2,4 millioner pasienter, er publisert i Nature Medicine.

Demper avhengighet

Forskere ved Washington University i St. Louis har funnet betydelige fordeler for kognitiv og atferdsmessig helse, inkludert lavere risiko for Alzheimers. GLP-1-medisiner ser ut til å forsterke effekten av behandlinger som reduserer opphopning av amyloidprotein i hjernen.

– En 12 prosent reduksjon kan virke liten, men den lærer oss mye om biologien bak Alzheimers sykdom, sier studieleder Ziyad Al-Aly.

Han legger til at medisinen demper avhengighetslidelser, noe som kan forklare dens effekt på fedme.

– Det som pekte seg ut for meg, er den konsekvente effekten på å dempe avhengighetslidelser, sier Al-Aly

GLP-1-medisiner virker på to måter. Den ene er indirekte, hvor den reduserer effekten av diabetes og fedme. Den andre er direkte forbedring av aktiviteten til glukagonlignende peptid 1, et hormon som virker på celler i hele kroppen og spiller flere biologiske roller utover å regulere blodsukkernivået.

Totalt sett gir medisinene moderate helsefordeler, med risikoreduksjoner på 10–20 prosent.

Bivirkninger

Samtidig øker medisinene risikoen for 19 lidelser, inkludert en uventet 11 prosent økning i risikoen for leddgikt, og betydelige bivirkninger på bukspyttkjertel og nyrer.

Dette mener Al-Aly viser behovet for omfattende forskning før GLP-1-medisiner kan forskrives bredt til personer uten diabetes eller fedme.

– Våre funn understreker muligheten for bredere anvendelser, men fremhever også viktige risikoer som bør overvåkes nøye.