Kongsberg Gruppen sikrer seg milliardkontrakt

Kongsberg Gruppen har signert en kontrakt med United States Air Force (USAF) for leveranse av Joint Strike Missiles (JSM) til deres F-35A kampfly, opplyses det i en melding.

Kontrakten har en verdi på inntil 141 millioner dollar, tilsvarende 1,5 milliarder kroner. Leveransene er planlagt å starte i 2026.

Kongsberg påpeker i meldingen at det amerikanske luftforsvarets valg befester JSM sin posisjon som et viktig strike missil for F-35A.

– Valget av JSM både av USAF og Luftforsvaret støtter fullt ut NATOs visjon om felles militære kapabiliteter for allierte nasjoner, sier adm. direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, i en kommentar.