I en analyse fra SEB skriver analytiker Petter Billing at Endúr opererer i et marked som forventes å dra nytte av flere strukturelle vekstdrivere. Dette, sammen med oppstarten av nøkkelprosjekter for datterselskapet Artec Aqua, kan gi en til attraktiv inntjeningsvekst og fri kontantstrøm i perioden 2024-2026.

Analysefakta Aksje: Endúr

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (-)

Kursmål: 65 (-)

Kombinert med potensielle salg av ikke-kjerneaktiva, vurderer SEB risk/reward-forholdet som attraktivt. SEB starter nå dekning av aksjen, og konkluderer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 65 kroner.

Billing fremhever Endúrs vekst etter at det ble gjennomført en strategisk endring i 2020, hovedsakelig gjennom oppkjøp. Selskapets Marine Infrastructure-divisjon gjennomfører 700-800 prosjekter årlig, med spesialisert kompetanse innen rehabilitering av betong/stål-infrastruktur og undervannskonstruksjonstjenester.

SEB forventer en årlig gjennomsnittlig vekst i EBIT-resultatet på 43 prosent for 2024-26, drevet av lønnsom vekst for Marine Infrastructure og oppstart av store prosjekter for Artec Aqua.

Med en generelt kapitallett forretningsmodell, bør inntjeningsveksten være ledsaget av en sterk kontantstrøm. SEB anslår en akkumulert fri kontantstrøm på 667 millioner kroner for 2024-26, med en gjennomsnittlig fri kontantstrømsavkastning på rundt 12 prosent.

Onsdag omsettes Endúr-aksjen for 50 kroner, ned 1,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.