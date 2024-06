Rec Solar tapte over en halv milliard

Rec Solar hadde to fabrikker på Fiskå i Kristiansand og Herøya i Porsgrunn hvor det ble produsert og solgt høyrent silisium til solindustrien. Høye strømpriser, sammen med lav etterspørsel på grunn av global overproduksjon, har gitt et dramatisk fall i prisene på selskapets produkter.

Fjorårsregnskapene viser at Rec økte tapene fra driften til 554 millioner kroner i fjor og egenkapitalen var negativ med 304 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på minus 112 prosent.

Den samlede tapte egenkapitalen var på 1,3 milliarder kroner. Ved utgangen av året hadde selskapet kun 15 millioner i kontanter.



I august 2022 ble produksjonen stengt ned og mesteparten av de ansatte ble permittert, og i april året etter mistet 45 ansatte jobben. I november i fjor bestemte styret seg for å stenge ned begge de to fabrikkene i Norge for godt og de ansatte mistet jobben.

I januar i år ble det klart at Elkem kjøper aksjene i Rec Solars norske virksomhet for 22 millioner dollar med oppgjør i aksjer.

Rec ble grunnlagt i 1996, og børsnotert i 2006. I 2013 ble Rec delt opp i Rec Solar og Rec Silicon. Sistnevnte er børsnotert i Oslo med sørkoreanske Hanwha som største eier.