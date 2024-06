Siden Russland invaderte Ukraina for snart to og et halvt år siden har regjeringer verden over trappet opp sine forsvarsinvesteringer kraftig. Dette slår nå ut i en ansettelsesboom hos våpenprodusenter.

Financial Times har i en undersøkelse blant 20 store og mellomstore europeiske og amerikanske selskaper i sektoren avdekket planer om å ansette titusener i løpet av 2024. USA-baserte Lockheed Martin, Northrop Grumman og General Dynamics har nærmere 6.000 ledige stillinger å fylle, mens ti av de øvrige selskapene er ute etter 37.000 nye hoder – tilsvarende nesten 10 prosent av deres totale arbeidsstyrke.

Ansetter på bred basis

– Økningen i ordrevolum er den høyeste vi har sett på så kort tid. Dette er den mest intense perioden for forsvarssektoren siden slutten av den kalde krigen, sier generalsekretær Jan Pie i AeroSpace and Defence Industries Association of Europa (ASD).

Som avslutning av den kalde krigen regnes forøvrig oppløsningen av Sovjetunionen i 1991.

I KRAFTIG VEKST: Norske Nammo, her fra fabrikken på Raufoss. Foto: NTB

Ansettelser skjer ifølge avisen på bred basis, av alt fra lærlinger til erfarne toppledere. Ingeniører, programvareutviklere og cybersikkerhetseksperter, så vel som sveisere og mekanikere, er etterspurt.

– Vi utfører et intenst søk etter nyansettelser, og enda mer intenst enn under tidligere konflikter som Irak eller Afghanistan, sier personalsjef Antonio Liotti hos italienske Leonardo.

Selskapet, som er en del av et trepartssamarbeid med britiske BAE Systems og japanske Mitsubishi Heavy Industries om å bygge et nytt kampfly, er ute etter 6.000 nyansatte innen utgangen av 2024. I tillegg venter italienerne ifølge Financial Times å fylle 8–10.000 nye stillinger i årene 2025–28, for det meste ingeniører.

Nammo spår dobling

En del av forsvarsinvesteringene verdens regjeringer gjør, går ut på å bygge opp igjen ammunisjonslagre, og ammunisjonsprodusenter som tyske Rheinmetall og norske Nammo er blant selskapene som har de mest aggressive ansettelsesplanene.

«Vi har aldri sett en situasjon som dette før. En dobling av selskapsstørrelsen innen 2023 høres rimelig ut,» skriver Nammo i en uttalelse. Selskapet økte antallet ansatte fra 2.700 i 2021 til 3.100 i 2023, og er i dag oppe i rundt 3.250 ansatte.

Rheinmetall omtalte overfor avisen fredag planer om å ansette flere hundre ansatte fra bildelprodusenten Continental, som har slitt med svak etterspørsel etter biler.

Blant flere andre våpenprodusenter i kraftig vekst tar Financial Times også med franske Thales, som har ansatt 9.000 – 11 prosent av dagens arbeidsstyrke på 81.000 – de seneste tre årene. Selskapet produserer blant annet det skulderavfyrte Starstreak-missilet som vestlige allierte har forsynt Ukraina med.