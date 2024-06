Scana-selskap signerte vesentlig kontrakt

Scana-eide PSW Power & Automation skal levere en serie mobile DC-ladere til et internasjonalt selskap, fremgår det av en melding tirsdag.

Løsningen inkluderer et integrert batterisystem med høyeffektladere for å gi rask DC-lading for gravemaskiner og tungt maskineri.

PSW Power & Automation leverer komplette løsninger innen elektrifisering og fornybar energi. Firmaet har blant annet spesialisert seg på elektriske kraftsystemer, infrastruktur og landstrømsystemer som forsyner skip med energi både i Norge og internasjonalt.

Prosjektet vil starte umiddelbart, og har planlagt levering mellom første og andre kvartal 2025.

En kontrakt med vesentlig verdi er definert til å være mellom 50 millioner og 150 millioner kroner.