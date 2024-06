Fullført salg av Hydro Rein

Hydro har nå fullført salget av 49,9 prosent av fornybarselskapet Hydro Rein til Macquarie Asset Management, ifølge en melding mandag.

Hydro Rein er verdsatt til 333 millioner dollar pr. 30.juni 2023 i denne transaksjonen. Macquarie skyter inn 214 millioner dollar av dette beløpet ved gjennomføringen av transaksjonen.

Effekten fra transaksjonen vil bli innregnet i Hydros resultatregnskap for andre kvartal og ekskludert fra «justerte resultater». Etter kapitaltilførselen fra Macquarie forventes Hydro Rein å være fullt finansiert for sine nåværende prosjekter under bygging.

Fra og med i dag er Hydro Rein etablert som et joint venture, der Hydro eier 50,1 prosent og Macquarie 49,9 prosent av selskapet.