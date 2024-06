Elkem-prosjekt tildeles 31 millioner

Elkem utvikler et nytt konsept for silisiumsproduksjon med mål om å eliminere alle direkte CO2-utslipp. Med støtte på 31 millioner kroner fra Enova, skal Elkem gjennomføre et pilotprosjekt i middels skala i Kristiansand. Det skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Det nye konseptet, kalt Sicalo, vil eliminere behovet for karbon som reduksjonsmateriale, hvis konseptet realiseres. I dagens silisiumsovn ender prosessgassene opp som CO2-utslipp. I Sicalo vil det utskilte karbonet bli fanget opp og gjenbrukt i silisiumsproduksjonen.

- Med denne banebrytende forskningen, utforsker vi en potensiell game changer i silisiumsproduksjonindustrien, sier konsernsjef Helge Aasen.

Norskprodusert silisium er allerede blant de mest miljøvennlige av sitt slag, men det kreves likevel tiltak for å nå en karbonnøytral industri. Nå har prosjektet mottatt 31 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre norsk silisiumsproduksjon helt grønn.

- Enova er imponert over det omfattende arbeidet Elkem har lagt ned i dette pilotprosjektet. Dette er fremtidens teknologi. Det er derfor veldig naturlig at Enova er involvert og bidrar til å redusere risikoen gjennom økonomisk støtte. Enova vet at det tar tid å kommersialisere denne teknologien. Nå som Elkem er i gang, kan vi håpe at de nye løsningene og prosessene kan industrialiseres tidlig på 2030-tallet. Vi følger resultatene med spenning, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Elkem er i ferd med å fullføre den første fasen av forsknings- og utviklingsarbeidet med Sicalo. Prosjektet har tidligere mottatt 16 millioner kroner i finansiering fra Norsk forskningsråd.