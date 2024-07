Spår opptur i børstaper

Clarksons gjenopptar dekning av Vow med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 11 kroner pr. aksje, fremgår det av en analyse som er sendt ut til meglerhusets kunder tirsdag morgen.

Det utgjør nesten en dobling fra dagens aksjekurs som ligger på 5,8 kroner på Oslo Børs.

Vow, som tidligere gikk under navnet Scanship, utvikler og leverer løsninger for avfallshåndtering og avløpsrensing til markeder over hele verden.

Clarksons ser potensial for vekst i alle selskapets segmenter fremover, drevet av blant annet økende kontraktsverdier med utvidet tilbud av systemer i Maritime Solutions, samt økt retrofit-potensial på grunn av en eldre cruiseskipflåte og strengere reguleringer.

Vow har også gjort betydelige investeringer i applikasjons- og teknologiutvikling for å styrke sin posisjon i flere voksende markeder, og meglerhuset forventer at disse investeringene begynner å materialisere seg.

Mye usikkerhet

I analysen skriver Clarksons at de forventer en positiv utvikling for selskapet i tiden fremover, til tross for midlertidige usikkerheter knyttet til likviditet og lånevilkår. Videre skrives det om muligheter for at store kontrakter kan inngås innen kort tid.

Finansavisen har vært i kontakt med analytiker Eva Viken Christensen, som sier at:

–Vow hadde et utfordrende 2023, spesielt i andre halvår, på grunn av kostnadsinflasjon og revisjon av historiske kontrakter. Dette resulterte i betydelige one-off justeringer, spesielt innen Maritime Solutions. I tillegg økte selskapet kapasiteten i Industrial Solutions for å legge grunnlag for vekst, men flere prosjekter ble forsinket. Selskapet har også bygget opp betydelig arbeidskapital, som har redusert kontantkonverteringen for gjennomførte prosjekter.

De forventer at VOW vil oppnå inntekter på mellom 1,17 og 1,56 milliarder kroner og et driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på mellom 103 og 226 millioner kroner i perioden 2024–2026. Dette blir i så fall en økning fra inntekter på 919 millioner kroner og en negativ EBITDA på 23 millioner kroner i 2023.

Det seneste året har VOW-aksjen hatt en nedgang på 50 prosent.

Vanskelige lånevilkår

Samtidig påpekes det at selskapets likviditetssituasjon har vært under press, med en negativ nettoinntekt på 152 millioner kroner for 2023 og en presset kontantposisjon på 19,5 millioner ved utgangen av første kvartal 2024.

«En refinansiering på 620 millioner kroner med DNB i midten av 2023 innførte nye lånevilkår, inkludert en maksimal NIBD/EBITDA-ratio på 2,5x innen utgangen av 2024», skriver meglerhuset i analysen, og fortsetter med:

«Selskapet må trolig forhandle om nye lånevilkår for å oppnå overholdelse i løpet av 2025».

– Hva anses å være den største utfordringen for selskapet fremover?

–De største utfordringene for selskapet fremover vil sannsynligvis være rundt likviditet og usikkerhet knyttet til låneforpliktelser. Løsningen av disse vil avhenge av forbedringer i håndteringen av arbeidskapitalen, økt ordreinngang i Industrial Solutions og marginforbedringer.