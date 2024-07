Cruise trumfer luftfart

Stemningen i de internasjonale aksjemarkedene er blitt mer guffen, og både Euro Stoxx 600 og Nasdaq 100 har nå falt med nesten 2 prosent fra rekordene i juni. USAs SMB-fokuserte Russell 2000-indeks er på sin side ned med mer enn 5 prosent fra toppnoteringen i mars.

Tirsdag bidro Airbus til å senke enkelte av de europeiske børsindeksene. Flyprodusenten fikk et kursfall på 10 prosent, etter å ha nedjustert sin prognose for 2024. Grepet skyldes rundt 900 millioner euro i nedskrivninger knyttet til konsernets «Space Systems»-virksomhet. Samtidig sliter passasjerflydivisjonen fremdeles med problemer i forsyningskjeden, noe som fører til færre leveranser og lavere inntjening.

Britiske Rolls-Royce ble trukket med i dragsuget, med et kursfall på nær 3 prosent. Salg av motorer til kommersielle fly står typisk for 45 prosent av produsentens inntekter.

Novo Nordisk befant seg derimot på rett side av avkastningsskalaen, med et kursløft på 3 prosent. Årsaken var at selskapets slankesprøyte, Wegovy, er blitt godkjent for bruk i Kina. Andelen overvektige voksne kinesere har i de seneste årene steget til 51 prosent, men er fremdeles langt lavere enn i USA, der hele 73 prosent er i tjukkeste laget.

Av de «grønne» aksjene leverte SolarEdge Technologies særlig røde avkastningstall. Ved firetiden hadde kursen stupt 17 prosent, i høy grad fordi leverandøren til solcellebransjen skal selge konvertibel gjeld for 300 millioner dollar. Nedturen er en del av en større korreksjon i sektoren, etter oppgangen i 2019–2020. S&Ps indeks for globale fornybaraksjer har tapt nesten 20 prosent på 12 måneder, og 30 prosent på tre år.

På New York-børsen inkluderte tirsdagens vinnere cruiseoperatørene Carnival, Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean. Førstnevnte meldte at både inntektene, driftsresultatet og bestillingene i andre kvartal steg til rekordhøye nivåer. Samtlige oversteg dessuten ledelsens forventninger, og guidingen for hele året ble oppjustert. Aksjenes kursoppgang ble på 3–5 prosent.