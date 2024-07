Generøse tyskere skaper børsglede

Whirlpool-kursen var onsdag ettermiddag opp med 13 prosent, grunnet rykter om at Bosch skal kjøpe hvitevareprodusenten. Tyskerne skal allerede ha hyret inn rådgivere, men det er fremdeles usikkert hvorvidt et bud vil bli fremlagt.

Bosch leverer hovedsakelig komponenter til bilbransjen, men har også et fellesforetak med Siemens som produserer hvitevarer. Et Whirlpool-oppkjøp ville følgelig ikke være fullstendig utenfor konsernets kjerneområde. Det er imidlertid ikke børsnotert, så noen umiddelbar effekt på verdien av Bosch-aksjer kan ikke umiddelbart observeres.

Rivian Automotive fikk et mer dramatisk kursløft. Ved firetiden var aksjekursen opp med 29 prosent, som følge av at Volkswagen skal investere opptil 5 milliarder dollar i elbilprodusenten. 1 milliard dollar blir skutt inn først, mens resten av pengene skal gå til et fellesforetak som blant annet vil utvikle elektriske systemer og programvareteknologi. Investorene rynket på nesen over planen, og Volkswagen-kursen sank med 2 prosent. Hittil har Rivian på ingen måte vært noen gullkantet investering, med et kursfall på nærmere 90 prosent på fem år.

For en annen taperaksje, Southwest Airlines, utgjør det femårige kursfallet 44 prosent. På toppen kommer onsdagens nedtur på 1 prosent. Flyselskapet, som er en ledende aktør i USAs lavprissegment, ble i mer enn et kvart århundre regnet som et eksempel på fremragende drift og dyktig ledelse. Siden 2018 har pilene imidlertid pekt nedover, blant annet grunnet økt konkurranse og forsinkede leveranser av Boeing-fly.

Onsdag ble det kjent at ledelsen har nedjustert sin prognose for inntekten pr. tilgjengelig setemile i andre kvartal. Tidligere ble et fall på 1,5–3,5 prosent anslått, men nå ventes en svekkelse på hele 4,0–4,5 prosent fra samme periode i fjor. Southwest skyldte på «vansker med tilpasningen av inntektsstyringen til de gjeldende bestillingsmønstrene i dette dynamiske miljøet». I tillegg ble det påpekt at driftsinntektene i andre kvartal uansett ligger an til å bli rekordhøye.