Nordic Mining har signert en femårsavtale med Sunnfjord Industripartner om gruvedrift for Engebø–prosjektet, kommer det frem av en børsmelding torsdag ettermiddag.

Avtalen omfatter boring og sprengning, samt lasting og transport for dagbruddsdriften. Avtalen har en forventet samlet verdi på rundt 450 millioner kroner.

–Dette er en nøkkelavtale for gruvedriften på Engebø. Vi er veldig fornøyde med å få SIPA som vår partner inn i driftsfasen også. De har vært en verdifull støttespiller, aksjonær og viktig entreprenør for konstruksjonen, og for en utvikling mot fossilfri drift, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining i en kommentar.

Aksjen reagerer minimalt på avtalen med en stigning på 0,7 prosent til 20,60 kroner torsdag ettermiddag.