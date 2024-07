Kongsberg Gruppen tildelt ordre verdt opp mot 4,8 milliarder kroner

(saken oppdateres)

Avtalen har en verdi på 2,3 milliarder kroner, samt en fastprisopsjon på ytterligere luftvern til 2,5 milliarder kroner, skriver Kongsberg Gruppen i en børsmelding.

Kontrakten inkluderer nye multi-missil-utskytningsramper og nye ildledersentraler fra NASAMS-systemet, som erstatter utstyr tidligere donert til Ukraina. I tillegg omfatter kontrakten forhåndsbestilling av komponenter som inngår i NASAMS-utskytingsenheter, som kan leveres fra 2027.

Den nye kontrakten er en utvidelse av en lignende avtale fra tidligere i år.

Girer opp utviklingen av luftvern

– Et toppmoderne luftvernsystem er strategisk viktig for Norges forsvarsevne og er avgjørende for å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Denne leveransen vil gi Norge den nyeste generasjonen av NASAMS, utviklet for å møte nåværende og fremtidige trusler, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

– Dagens sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at vi må gire opp utviklingen av luftvern og oppgraderingen av NASAMA, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.