Da vi analyserte Tesla-aksjen teknisk den 28. juni hadde aksjen utviklet en omvendt-hode-skulder-formasjon og brutt halslinjen på 187-nivået. Det åpnet for at aksjen kunne stige opp mot 232 til 234 dollar.

Aksjen hadde også brutt 200 dagers glidende gjennomsnitt, punktert den tekniske motstanden på 197-nivået og brutt den fallende trendlinjen i RSI-chartet. Teknisk sett var det følgelig mye som lå til rette for videre oppgang.

TESLA: Chart: Tradingview / Finansavisen

Etter en oppgang på 10,2 prosent tirsdag sluttet Tesla-aksjen på 231,26 dollar. Aksjen har da steget 66,6 prosent siden bunnen i år i april og 127 prosent siden bunnen i januar 2023. Fra toppen i november 2021 på 409,97 dollar er den likevel ned 43,6 prosent.

På veien brøt aksjen gjennom de tekniske mostandsnivåene på 197-nivået torsdag, 209-nivået ble brutt mandag og 222-nivået tirsdag. Topplinjen i den fallende trenden ble også punktert. Det meste av potensialet fra vendepunktsformasjonen er dermed tatt ut.

Hva nå?

Det kan være litt mer å gå på. På oversiden vil aksjen i så fall møte sterk, teknisk motstand i området 232 til 234 dollar. Den må brytes på stigende omsetning for å åpne opp for videre oppgang mot den tekniske motstanden på 241-nivået. Over 241-nivået kommer neste tekniske motstand på 262-, 276-, 293- og 310-nivået.

Fortsetter aksjen opp vil den i så fall hente inn 61,8 prosent av fallet fra toppen i midten av juli i fjor (Fibonacci Retracement) på 236-nivået. Det nivået må brytes på stigende volum for å åpne opp for videre oppgang mot 78,6 prosentnivået i overkant av 261 dollar.

Halslinjen i hode-skulder-formasjonen ble ikke testet. Det skjer ikke alltid, men veldig ofte. Det kan være en usikkerhetsfaktor i det store bildet på kort sikt.

Den sterke tekniske motstanden i området fra 232 til 236 dollar, RSI over 70, og i dette tilfellet over 80, har økt sannsynligheten for gevinstsikring og en mulig korreksjon ned igjen.

Den lange, fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan også bremse den videre oppgangen i begge chartene. Det kan imidlertid ikke utelukkes at aksjen fremdeles har litt å gå på før det skjer. Det er heller ikke uvanlig.

Tekniske støttenivåer

Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte på 222-nivået og ved topplinjen i den fallende trenden. Neste tekniske støtte kommer på 209-nivået, 197-nivået, 200 dagers glidende gjennomsnitt og på 187-nivået. Brudd på ett nivå kan åpne for fall til neste nivå.

Det er utviklet nye, positive undertoner i RSI-chartet. Så lenge de fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående. Hvor de eventuelt stopper er ikke så lett å se, men det kan ikke utelukkes at aksjen kan korrigere helt tilbake til 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Flere tekniske analyser

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.