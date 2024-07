Scana-datter sikrer ny kontrakt

Scana-eide PSW Power & Automation ifølge en børsmelding signert en kontrakt av betydelig verdi for selskapet. Kontrakten knytter seg til levering av et 9,1MWh batterilagringssystem (BESS) til et prosjekt i Sverige. Batterilagringssystemet har en integrert energikontrolløsning som optimaliserer inntektene fra energihandel.

Prosjektet starter opp umiddelbart og har planlagt levering i andre kvartal av 2025. En kontrakt med betydelig verdi er definert til å være mellom 20 og 50 millioner kroner, fremkommer det av børsmeldingen.

– Kontrakten representerer en betydelig milepæl for vår etablering og leveranse til det svenske markedet, sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation.

Sverige forventer en dobling av strømforbruket over de neste 25 årene, og har satt ambisiøse mål om netto-nullutslipp innen 2045. Til tross for at mange av EU-landene somler med å levere sine klimaplaner er Sverige ett av fire land som så langt har levert inn oppdatert klimaplan innen fristen.