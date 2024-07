Svakere resultat for Kitron

Webcast fra kvartalspresentasjonen



Elektronikkprodusenten Kitron fikk driftsinntekter på 167,6 millioner euro, ned fra 206,3 millioner samme periode i fjor. Det viser kvartalsrapporten, som ble lagt frem torsdag morgen.

Det var sterk vekst i markedssektoren forsvar og luftfart, mens andre markedssektorer har vist en nedgang, kommer det frem av børsmeldingen.

I en kundeoppdatering fra DNB Markets skriver analytikerne Emilie Krutnes Engen og Christoffer Wang Bjørnsen at inntektene for andre kvartal lå under både deres egne forventninger og konsensusestimatene.

Driftsresultatet endte på 15 millioner euro i andre kvartal, ned fra 19,2 millioner samme kvartal i fjor. Driftsresultatet var 2 prosent høyere enn DNB Markets sine estimater, og 9 prosent høyere enn konsensusestimatene.

«Vi forventer at aksjen vil stige med rundt 5 prosent som følge av driftsresultat-overraskelsen og tegn på markedsopprettelse», sier analytikerne i oppdateringen.



Ved utgangen av andre kvartal var kontantbeholdningen på 40,8 millioner euro. Dette er opp fra 20,8 millioner euro etter andre kvartal i fjor.