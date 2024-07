Oppdrettsselskapet bekrefter hendelsen og sier de selv varslet Mattilsynet, skriver Avisen Agder.

– Ved gjennomføring av en avlusing ved et av våre anlegg i Hidrasundet erfarte vi uønsket forøket dødelighet på fisken, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi.

Han opplyser ikke hvor mye fisk som døde. Avlusing er å fjerne lakse- og skottelus fra laksen. Fisken som døde skal ha hatt god helse.

Mattilsynet ser nå på saken, men har ikke bestemt hvordan saken skal følges opp, sier fagrådgiver Cecilie Ihle i Mattilsynet til avisen.

– Dersom vi vurderer at det er behov for oppfølging fra vår side, kan vi enten hente inn ytterligere opplysninger fra oppdretter, eller vi kan gjennomføre et tilsyn, sier hun.

Ihle sier at Mowi plikter å gjøre tiltak for å begrense fiskedød. I tillegg må de destruere den døde fisken på en trygg måte.

(NTB)