Norske Skog leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 471 millioner kroner i andre kvartal, en økning fra 76 millioner kroner i første kvartal.

Selskapet forklarer i en børsmelding at driftsresultatet blant annet ble positivt påvirket av forsikringer ved Norske Skog Saugbrugs på 388 millioner kroner. På forhånd var det ventet et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 400,3 millioner kroner, ifølge Bloomberg.

Kontantstrøm fra driften var i andre kvartal 299 millioner kroner, som er en økning på 368 millioner fra første kvartal. Økningen forklares med høyere salgspriser og salgsvolum, samt en reduksjon i arbeidskapital grunnet CO2- relaterte inntekter.

Økte markedsandeler

I rapporten kan Norske Skog vise til et resultat før skatt på 311 millioner kroner, betydelig høyere enn analytikernes forventning på 180 millioner kroner. I første kvartal endte selskapet med et resultat før skatt på minus 382 millioner kroner.

Ifølge Bloombergs estimater var det ventet driftsinntekter på 3.153 milliarder kroner, mens Norske Skog la frem en topplinje på 3.217 millioner kroner.

– Til tross for fallende markeder og redusert maskinkapasitet, er vi svært fornøyde med å ha oppnådd økt markedsandel med høyere salgsvolumer i andre kvartal 2024 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette betyr at Norske Skogs markedsposisjon innen papirindustrien har blitt styrket, sier adm. direktør Geir Drangsland i Norske Skog i en børsmelding.

Norske Skog (Mill.kr) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 3.217 3.404 Driftsresultat 364 146 Resultat før skatt 311 41 Årsresultat 245 45

Sikret obligasjonslån

Netto rentebærende gjeld gikk ned fra 3,25 til 2,97 milliarder kroner i kvartalet. I Norske Skogs kvartalsrapport kommer det frem at dette skyldes endringer i arbeidskapitalen.

I en børsmelding forteller selskapet at det i løpet av andre kvartal 2024 ble sikret et obligasjonslån på 150 millioner euro med et femårig obligasjonslån på 1.400 millioner kroner til en lavere rente.

–Det er flott å se at den langsiktige refinansieringen av konsernet med et nytt obligasjonslån på NOK 1,4 milliarder er fullført til en lavere rente og et lavere utestående beløp enn det forrige obligasjonslånet. Det tidligere obligasjonslånet var sikret, mens det nye er usikret, noe som gjør refinansieringen enda mer imponerende, sier Drangsland.



I slutten av første kvartal 2023 startet Norske Skog Bruck produksjon av resirkulert emballasjepapir, og i selskapets børsmelding blir det skrevet at Norske Skog Golbey vil starte i løpet av andre halvår 2024. Selskapet forventer å ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn av emballasjepapir etter igangsettelsen av disse, i tillegg til selskapets årlige produksjonskapasitet for publikasjonspapir på 1,6 millioner tonn.