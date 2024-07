Omsetningen for 2015 havnet på rundt 210 millioner kroner, en nedgang på omtrent 10 prosent mot året før. Resultatet før skatt ligger an til å bli rundt 10 millioner kroner.

Har kuttet 25 jobber

Ifølge SSBs anslag er nå 30.000 oljerelaterte jobber borte, og 25 av dem kommer fra Rapp Bomek. Samtlige kom i stand gjennom sluttavtaler med de ansatte. Omtrent halvparten av nedskjæringene kom i administrasjonen, de resterende i produksjonen.

- Kundene er opptatt av å finne kostnadseffektive løsninger, og vi har skåret ned der vi har hatt mulighet. Men vi har brukt både gass og brems samtidig. Vi har bemannet opp på andre områder som setter oss i stand til å tilby kundene nye og bedre produkter. Vi har brukt mye penger på å reposisjonere oss, sier Bøe.

Selskapet ser nå på alternative markedsområder.

- Det er behov for produktene våre i en rekke andre områder: Bulklast, LNG-prosjekter, marinefartøyer og infrastrukturprosjekter på land.

Børs gir kutt

- Er du redd for at hele bunnen faller ut av markedet deres?

- Olje og gassmarkedet vil være der i overskuelig fremtid. Prognosene viser vekst i olje- og gassforbruket frem til 2040, og da må det enorme investeringer til for å kompensere for reduksjon i uttak fra dagens operative felt, sier Bøe.

På tampen av fjoråret var han på rundreise i Asia.

Hans inntrykk er at olje- og gassbransjen i Asia og Midtøsten er mer optimistiske enn kollegene i Europa.

- Årsaken kan være en høyere andel børsnoterte selskaper blant de europeiske oljeselskapene. For å vise analytikere og investorer at man har handlekraft gjelder det å kutte kostnadene for å sikre kvartalsresultatene, sier Bøe.

- Hvorfor flytter ikke bedriften til et land der dere kan betale en tidel av lønningene?

- Vi har gjort vurderinger av det, men det ligger mye know how og erfaring i organisasjonen her. Vi mener det fullt mulig å produsere et høyteknologisk produkt i Norge og samtidig få lønnsomhet i det, sier han.

Han understreker at bedriften har investert «betydelige midler» i et omfattende og robust kvalitetssikringssystem. Hensikten er å sikre at produktene holder det de lover.