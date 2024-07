Yara tilbake i grønt

– Det er positivt at resultatet har forbedret seg i andre kvartal, med høyere marginer og leveranser i et marked med mer stabile priser enn i fjor. Til tross for dette, er ikke resultatene og avkastningen på et tilfredsstillende nivå. De siste årene har vært preget av volatilitet, noe Yara har navigert godt, men for å øke lønnsomheten må vi nå justere prioriteringene våre og redusere kostnadene, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Gjødselgiganten fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 490 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 237 millioner dollar i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet en EBITDA på 462 millioner dollar.

Driftsinntektene på 3.529 millioner dollar slo derimot ikke konsensus. Ifølge data fra Bloomberg var det ventet 3.750 millioner dollar på forhånd.

Resultatet etter skatt var likevel på 3 millioner dollar, opp kraftig fra minus 298 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Yara International (Mill. USD) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 3.529 3.963 Driftsresultat 213 −231 Resultat før skatt 37 −291 Resultat etter skatt 3 −298

Bedre marginer

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det bedre resultatet hovedsakelig drives av høyere marginer på grunn av lavere energikostnader, og et mer stabilt marked. Dette samtidig som fjoråret var preget av større nedskrivninger i varelageret. Det totale antallet leveranser er også opp 4 prosent fra fjoråret.

Yara skriver videre at selskapet har sett en bedret kontantstrøm, med 822 millioner dollar fra operasjonelle aktiviteter, mot samme kvartals 677 millioner i fjor.

– Som integrert nitrogenprodusent med et globalt fotavtrykk har Yara et unikt konkurransefortrinn. Dette gir oss skala, fleksibilitet og valgmuligheter for hvordan vi optimaliserer driften, inkludert produksjon og salg av ammoniakk, noe som igjen gir oss et godt utgangspunkt for lønnsom avkarbonisering. Med et spisset strategisk fokus og økende etterspørsel etter lavkarbonløsninger, er Yara godt rigget for økt verdiskaping og avkastning, sier Holsether.