Tomra leverte sterkere bruttomarginer i andre kvartal

Fredag morgen var det Tomras tur til å legge frem kvartalstall. Fasiten viste inntekter på 3,92 milliarder kroner, noe som er en flat topplinjevekst sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet før avskrivinger (EBITA) endte på 519 millioner kroner, ned fra 542 millioner kroner i andre kvartal 2023. På forhånd var det ventet en EBITA på 415,7 millioner kroner.

Bruttomarginen gikk fra 42 prosent til 44 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Tomra opplevde bedre marginer i alle divisjonene; innsamling, resirkulering og mat.

Tomra 2. kvartal (Mill. Nok) 2. kv./24 2. kv./23 Omsetning 3.929 3.917 EBITA 519 542 Resultat før skatt 389 436 Resultat etter skatt 295 318

– Det er flott å se den sterke fremdriften fortsette i vår innsamlingsdivisjon, og det er oppmuntrende å se en jevn introduksjon av nye panteordninger (DRS). Markedssentimentet er fortsatt svakere innen resirkulering og mat, hvor inntektene var som forventet ned i kvartalet, sier konsernsjef Tove Andersen i en børsmelding.

Høy ordrereserve

Den samlede ordrereserven i resirkulering og mat økte med 16 prosent til et rekordhøyt nivå på 2,97 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor. Dette var til tross for at ordreinngangen var ned med henholdsvis 12 og 2 prosent til 767 millioner kroner og 979 millioner kroner i resirkulering og mat.

Høy aktivitet i «Collection»

I innsamlingsdivisjonen har Tomra flere nye panteinitiativ de kommende årene, hvor divisjonen vil fortsette å oppleve høy aktivitet knyttet til forberedelser for nye markeder, fremkommer det av kvartalsrapporten.

Ifølge selskapet ser de en normalisering av markedsaktiviteten i resirkulering etter en høy vekst i 2022 og 2023. I Tomra Foods forventes det dårligere vekst og lønnsomhet på kort sikt som et resultat av utfordrende makro og forsinkede kundeinvesteringer. Matdivisjonen opplevde et dårligere sentiment som ledet til et inntektsfall på 16 prosent i andre kvartal sammenlignet med året før.