Tysk batteriprodusent stuper 70 prosent

Batteriprodusenten Varta faller kraftig på børsen i Tyskland etter at selskapet varslet at to forslag for restrukturering av selskapets gjeld er lagt frem, som begge vil føre til at aksjonærene taper alt.

Ifølge Bloomberg varslet Varta at de to forslagene til restrukturering vil redusere den registrerte aksjekapitalen til null, og at aksjonærene dermed vil sitte igjen med verdiløse aksjer uten noen form for kompensasjon. Varta vil også bli avnotert fra børsen som ledd i restruktureringen.

«I tillegg er det planlagt en betydelig gjeldsnedskrivning for visse kreditorgrupper og utsettelser av gjenværende krav», skal selskapet ha kommentert ifølge Reuters.

Ifølge selskapet er majoritetseier Michael Tojner og bilprodusenten Porsche blant partene som deltar i samtalene som avholdes for å forsøke å unngå konkurs i selskapet. Ifølge ett av forslagene som er lagt frem, vil de sammen med potensielle nye investorer spytte inn kapital i selskapet.

Milliarder på spill

Varta hadde i forrige uke en markedsverdi på om lag 440 millioner euro, som tilsvarer drøyt 5,2 milliarder kroner. Mandag ettermiddag er verdien på litt over 100 millioner euro.

Tidligere i juli meldte selskapet ifølge Reuters at det var i samtaler med Porsche om en potensiell investering som kunne føre til at bilprodusenten ble største eier av Vartas V4Drive virksomhet. Nå kan det derimot altså ligge an til at Porsche tar en eierandel i selve Varta.

«En forutsetning for dette er et solid finansielt grunnlag i Varta AG. Under visse omstendigheter kunne vi derfor tenke oss å delta i en finansiell restrukturering av Varta AG som helhet. Diskusjoner om dette pågår fortsatt,» kommenterte Porsche i en uttalelse ifølge Reuters.

I april meldte Varta at det kanskje ikke ville klare å nå målene for restruktureringsplanen, og at det undersøkte alternativer for rekapitalisering som skulle kunne hjelpe med å returnere til lønnsom vekst innen utgangen av 2026.