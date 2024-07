Årsresultatet til Hydro gjenspeiler møtet med et tøft marked, og endte på 1.421 millioner kroner. Til sammenligning fikk de 5.056 millioner kroner året før. Det tilsvarer en nedgang på 3.635 millioner kroner.

Vekst i inntektsdrivere

Til tross for en lavere lønnsomhet, ser konsernet en positiv utvikling i etterspørselen etter viktige inntektsdrivere.

– Vi er godt fornøyde med det vi ser på oppstrømssiden, altså i forretningsområdene aluminium-metall og bauksitt og alumina der vi ser at inntektsdriverne er godt opp i kvartalet, sier han.

Her trekker blant annet frem at prognosene for økonomisk vekst har stabilisert seg på relativt lavt nivå i løpet av andre kvartal, og det anslås en realvekst i BNP på rundt 2,7 prosent i 2024. De viser også til en nedgående trend i både total- og kjerneinflasjon.

Den globale etterspørselen etter aluminium er en sentral driver for konsernet. Denne økte med 2 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, drevet av en økning på 3 prosent i Kina. Samlet sett har dette bidratt til en økning i den globale etterspørselen etter primæraluminium på 3 prosent

Revolusjonerer med Porsche

Den 9. juli signerte Hydro en avtale med bilprodusenten Porsche, som innebærer at Hydro kan levere lavkarbonaluminium til Porsches bilproduksjon i årene fremover.

– Porsche-signeringen markerer noe helt nytt innenfor vår industri, hvor i praksis Porsche reserverer lavkarbon-volumer som garanterer tilgang fremover. Det er en helt unik forretningsmodell som også hjelper dem med å dekarbonisere deres verdikjede, sier Kallevik.

Avtalen omfatter både Hydro Reduxa og Hydro Circal, og er den første av sitt slag i alumnindustrien. Ved å utnytte produktpremiene på grønnere produkter, ser de potensial for å øke inntjeningen med 2 milliarder kroner innen 2030.

– Vi har jobbet med lavkarbonaluminium og hatt en satsning på dette i flere år. Det startet med en signering med Mercedes i fjor, der vi også leverer lavkarbonprodukter, men denne kontrakten her er annerledes av natur. Porsche reserverer nå produksjonskapasitet innenfor et segment av lavkarbonprodukter der det er en generell oppfatning om at det kommer til å bli en mangel i fremtiden. Så de ønsker å sikre seg tilgang, sier han.

Dødsfall ved Hydro-selskap

Samme dag som avtalen med Porsche ble signert, ble Hydro preget av en rystende hendelse. En kontraktør omkom den 9. juli i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved Hydros fellesforetak-selskap Albras i Brasil.

– Det var to veldig tydelige ytterpunkter den 9. juli. Fra Porsche-signering, til dødsfallet. Det er helt umåtelig tragisk og som leder er det den verste telefonen du kan få. Vi jobber med sikkerhet hver eneste dag, hele uken, på hvert skift. Sikkerhetsarbeid er på toppen av agendaen vår hele tiden, og vi tar dette med stort alvor, sier Kallevik.