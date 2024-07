Elkem kunngjør prisøkning for sine silikonprodukter for markeder over hele verden, fremgår det i en børsmelding onsdag formiddag.

Prisøkningen har en nedre grense på 10 prosent, men den øvre grensen er ukjent.

– Denne prisøkningen er nødvendig for å muliggjøre at Elkem kan fortsette å investere i kapital som trengs for å støtte kapasitetsutvidelse, utstyrsvedlikehold og produktutvikling for å møte kundenes økende behov på en sikker og bærekraftig måte, heter det.

Dyrt

Elkem skriver at silikondivisjonen har gjort store fremskritt i å redusere driftskostnader samt effektivisering de siste 18 månedene.

Besparelsene har ikke vært nok til å motvirke de økte kostnadene knyttet til råvarer, emballasje, energi, transport- og logistikktjenester, arbeidskraft og driftsvedlikehold.

Dermed blir det nødvendig med prisøkningen.

Kl 11:15 er står Elkem-aksjen i 21,80 kroner, opp 0,3 prosent.