Tidligere i år meldte Norsk Titanium om flere avtaler med ledende aktører innen luftfartsindustrien. Nå retter selskapet blikket mot forsvarsmarkedet.

I en børsmelding torsdag morgen melder selskapet at de er tildelt en produksjonsordre fra en ikke-navngitt hovedkontraktør til det amerikanske forsvarsdepartementet.

«Dette markerer en betydelig milepæl i Norsk Titaniums vekststrategi. For å nå våre inntektsmål for 2024 og de kommende årene, er det avgjørende at vi etablerer oss både i forsvarsmarkedet og i det kommersielle luftfartsmarkedet. Denne kontrakten sikrer første serieproduksjonsomsetning, og vi forventer økt salg ettersom vår kunde mottar ytterligere produksjonskontrakter fra det amerikanske forsvarsdepartementet», uttaler kommersiell direktør Nick Mayer i Norsk Titanium.

Kontrakten er resultatet av flere års utviklings- og kvalifiseringsarbeid med en rekke av USAs forsvarsdepartements hovedkontraktører. Selskapet melder også om flere pågående prosjekter for produksjonsdeler fra forsvarskontraktører.

Aksjen bykset opp nesten 11 prosent da børsen åpnet torsdag.