SLB og Aker Carbon Capture kunngjør kontrakt

SLB og Aker Carbon Captures joint venture (SLB-ACC JV) kunngjør torsdag kontraktstildeling til sin partner CO280 Solutions for front-end engineering and design (FEED) av et storskala karbonfangstanlegg ved USAs Gulfkyst.

Prosjektet skjer ved et cellulose- og papirverk, har som mål å fjerne 800.000 tonn karbonutslipp årlig. Det legges til at cellulose- og papirindustrien har mulighet til å fjerne opptil 130 millioner tonn karbon årlig.

Milepæl

«Denne kontrakten representerer en viktig milepæl i vårt partnerskap med CO280 for å levere storskala karbonfangstløsninger for den nordamerikanske industrien», uttaler Egil A. Fagerland, adm. direktør i SLB-ACC JV.

«Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med CO280 og deres partner i cellulose- og papirindustrien for å forberede et fullskala karbonfangstanlegg gjennom FEED.»

SLB-ACC JV har tidligere kommunisert at de vil samarbeide med CO280 for å utvikle storskala CDR-prosjekter.

«Partnerskap er nøkkelen til å fjerne megatonn av karbon før 2030: Vi er stolte av de partnerskapene vi har etablert i både cellulose- og papirindustrien og CDR-markedene, og vårt samarbeid med SLB-ACC JV som en nøkkelteknologipartner», uttaler Jonathan Rhone, adm. direktør i CO280.