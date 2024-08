Caterpillar oppjusterer estimatene

Den amerikanske maskinprodusenten Caterpillar la tirsdag frem resultatet for andre kvartal, der selskapet endte med et justert resultat på 5,99 dollar pr. aksje, noe over hva analytikerne hadde ventet på forhånd, ifølge Bloomberg.

Samtidig meldte selskapet at det venter et sterkere resultat i løpet av året enn tidligere ventet, tross at estimatene for omsetningen blir justert ned. Ifølge selskapet oppjusteres estimatene blant annet på grunn av gunstige priser.

Barometer for industrien

Caterpillar er en av verdens største produsenter av tungt maskineri, og selskapets gule gravemaskiner har blitt et vanlig skue på diverse arbeidsplasser, også i Norge.

I tillegg til å levere gule maskiner, ser mange analytikere på selskapet som et slags barometer for hvordan det står til med den industrielle aktiviteten, ettersom selskapet er en nøkkelleverandør til alt fra bygg og anlegg til gruvedrift, energi og transport.

Resultatet fra energi- og transportsegmentet økte med 20 prosent i kvartalet, støttet av en økt etterspørsel for turbiner og turbinrelaterte tjenester innen sektorene for olje, gass og strøm.

Bygg- og ressursindustriene falt litt i kvartalet. Bygg-sektoren økte i Latin-Amerika, var stabile i Nord-Amerika og falt i resten av verden.

Ordreboken økte i kvartalet, som gir en indikasjon på en økende etterspørsel for tungt maskineri.