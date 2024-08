Liten nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal

Sesongjusterte tall fra SSB fredag viser et fall på 0,9 prosent i norsk industriproduksjon i andre kvartal.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest i negativ retning med et fall på 6,2 prosent. Nedgangen henger sammen med at det i april og mai var en rekke drifts- og vedlikeholdstans i næringen. Det var også fall i dataindustri og elektrisk utstyrsindustri og gummi, plast og mineralsk industri i denne perioden.

På motsatt side hadde ikke-jernholdige metaller en økning på 4,5 prosent og bidro til å dempe fallet.

Oppgang fra mai

Fra mai til juni var det imidlertid en oppgang på 1,4 prosent i norsk industriproduksjon. Her bidro oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest i positiv retning med en oppgang på heile 8,2 prosent. Økningen kommer etter vedlikeholdet i mai som bidro til et fall for kvartalet.

På den negative siden falt næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri på 1,4 prosent.