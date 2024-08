Trondheim-baserte Norbit leverte en omsetning på 418,9 millioner kroner i andre kvartal, drevet av sterk vekst i segmentene Oceans og Product Innovation & Realization. I samme periode oppnådde selskapet et driftsresultat på 101,8 millioner kroner, tilsvarende en margin på 24 prosent.

– Vi leverte sterkt på driften med god lønnsomhet i andre kvartal. I løpet av kvartalet har vi også nådd strategisk viktige milepæler, inkludert oppkjøpet av Innomar som representerer en attraktiv strategisk match og god diversifisering av Oceans-segmentet, kommenterer konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet.

Tidligere denne uken skrev Finansavisen at Arctic Securities hever kursmålet på Norbit til 100 kroner. Arctic-analytikeren så da er for seg at teknologikonsernet ville få inntekter på 403 millioner kroner i kvartalet, med et drifts­resultat på 65 millioner kroner. Konsensus var 69 millioner kroner.