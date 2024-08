Verdens 15 største luftfarts- og forsvarsselskaper vil dra inn 52 milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2026, går det frem av en analyse Vertical Research Partners har gjort for Financial Times.

Slår prognosen til, snakker vi om nesten en dobling sammenlignet med utgangen av 2021.

De fem største amerikanske aktørene vil ifølge analysen dra inn 26 milliarder dollar i kontanter i 2026, en drøy dobling fra 2021. Tallet inkluderer ikke Boeing, gitt selskapets utfordringer og tunge eksponering mot sivil luftfart.

Øker forsvarsbudsjetter

I Europa forventes britiske BAE Systems, tyske Rheinmetall og svenske Saab å øke kontantstrømmene sine med over 40 prosent.

Forsvarsindustriens rekordhøye ordrebøker henger naturligvis sammen med at verdens regjeringer utvider forsvarsbudsjettene kraftig som følge av Russlands Ukraina-invasjon og økt spenning i Midtøsten og Kina.

I USA har Kongressen ifølge avisen vedtatt støtte til Ukraina, Taiwan og Israel i form av våpenproduksjon for nesten 13 milliarder dollar hos Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing og General Dynamics og deres leverandører. Storbritannia har de siste tre årene forpliktet seg til å bistå Ukraina med 7,6 milliarder pund i militærhjelp, inklusive påfyll av lagre.

Tilbakekjøp og utbytte

Financial Times påpeker at debatten allerede går om hvordan forsvarsindustrien skal bruke alle pengene som strømmer inn.

SVARER PÅ STORT SPØRSMÅL: Robert Stallard i Vertical Research. Foto: LinkedIn

– Det er industriens milliarddollar-spørsmål: selskaper liker vanligvis ikke en stor kontantbeholdning på balansen, så hva skal den gjøre med pengene om oppkjøp ikke er så enkelt å gjennomføre? Tilbakekjøp av aksjer og utbytte er én måte, sier Vertical Research-analytiker Robert Stallard.

Og tilbakekjøpene er godt i gang. Lockheed Martin og RTX kjøpte egne aksjer for i alt 19 milliarder dollar i fjor. BAE Systems fullførte i sommer et tilbakekjøpsprogram på 1,5 milliarder pund, og satte straks i gang et tilsvarende stort program.

– Veksten vil flate ut

Analytikere trekker overfor avisen frem oppkjøp som en måte å bruke kapitalen på.

– Oppkjøp er uunngåelig den neste fasen i syklusen. Gitt hvor lange syklusene i industrien er, tar det tid å skape kapasitet og å få pengene til å flyte, men den enorme veksten vil generere aktivitet, sier analytikeren Nick Cunningham i Agency Partners.

ROM FOR OPPKJØP: Byron Callan i Alpha Capital Partners. Foto: LinkedIn

Store oppkjøp vil skape regulatoriske, konkurransemessige utfordringer, men det finnes likevel muligheter.

– Det er fortsatt rom for mellomstore selskaper å kjøpe andre uten å hisse opp myndighetene veldig, sier direktør Byron Callan i Capital Alpha Partners.

Videre tror han ifølge Financial Times at veksten i ordreinngangen trolig vil flate ut, spesielt hvis Ukraina-krigen avsluttes.

– Det er en syklisk industri. Uansett hvor mye man snakker om 10-årige etterspørselssykluser, kan politikk og sikkerhetsvurderinger endre seg – og dermed også etterspørselen etter forsvarsutstyr, legger Callan til.