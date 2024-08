– Det er ikke en forhandlingstaktikk. Vi har hele tiden vært transparente med hvilke kundemuligheter som foreligger.

– Så dere utnytter ikke krigen for å få økt støtte?

– Nei, og vi vil heller ikke ha statsstøtte, men risikoavlastning. Lånet skal vi betale tilbake.

Gode sjangser

Sjansene for at Morrow får innvilget lånet virker uansett gode.

«Vi er veldig tydelige på at det å komme i gang med en slik ny industriell satsing, inviterer til at fellesskapet tar ansvar og er med å støtte, særlig i oppstarten av det som er en ny verdikjede på teknologi- og energisiden», sa Jonas Gahr Støre til Finansavisen ved fabrikkåpningen i Arendal.

Statsministeren har dessuten vært tydelig i sin støtte til Ukraina, og signerte senest i mai en sikkerhetspolitisk avtale med Volodymyr Zelensky. Finansavisen har vært i kontakt med statsministerens kontor om hvorvidt batteriavtalen påvirker Morrows muligheter for å få innvilget et lån, men har ikke mottatt svar.

– Imperfekt kapitalmarked

Et lån på 1,5 milliarder kroner må ifølge Bacher komme fra staten, fordi private investorer foreløpig sitter på gjerdet. Dette skyldes det han kaller et «imperfekt» kapitalmarked som er krevende for grønne selskap, men også at de investorene vil se an hvorvidt staten innvilger lånet.

– Vi har hyppig kontakt med internasjonale investorer som er interessert i oss, men det er en del ting de vil se at faller på plass før de går inn. Noe av dette er produksjon og avtaler, som vi nå beviser.

– Det tredje er at de vil se oss være fullfinansiert, med støtte fra den norske stat. Det vil være det viktigste beviset på at staten faktisk ønsker, og vil legge til rette for, norsk batteriproduksjon.