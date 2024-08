15. august presenterte Elopak sine kvartalstall, noe som ble belønnet med et kursfall på litt over én prosent etterfulgt av et kursfall på over fire prosent dagen etter.

Emballasjeprodusenten fikk et resultat før skatt på 25,2 millioner euro, opp fra 24,7 millioner euro året før, mens omsetningen endte på 288,4 millioner euro, mot 278,1 millioner euro i samme periode året før. Ifølge rapporten ble skattekostnaden i kvartalet ugunstig påvirket av valutaeffekter på 3,2 millioner euro på årsbasis.

Svakere tall enn forventet

I en ny analyse fra SEB innrømmer analytiker Håkon Fuglu at Elopaks resultater i andre kvartal var svakere enn forventet, samtidig som han forventer at selskapets sterke momentum fra første halvår vil fortsette i andre halvår. Det justerte EBITDA-resultatet i andre kvartal var seks prosent under SEBs estimater og tre prosent under konsensus.

Kapitalmarkedsdagen nærmer seg

4. september arrangerer Elopak kapitalmarkedsdag i Oslo. Her tror Fuglu at ledelsen i Elopak vil heve de finansielle målene, og trekker frem den nye fabrikken i USA som en viktig vekstdriver.

«Markedet i USA åpner seg, og Elopak bør være i stand til å vinne markedsandeler», skriver Fuglu i sin analyse.

Hever kursmålet

SEB-analytikeren hever kursmålet på aksjen fra 44 til 51 kroner, basert på forventninger om høyere multipler grunnet strukturelle markedsendringer som muliggjør vekst, og trekker i den anledning frem markedet i USA.

Det nye kursmålet impliserer en prising på 14 ganger forventet inntjening for 2025, noe som er under nivåene etter børsnoteringen, og i tråd med sammenlignbare selskaper som Huhtamaki.

Torsdag omsettes Elopak-aksjen for 40,45 kroner, ned 0,1 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 26 prosent.