– Selv med det beløpet vil det være risiko for brudd med de nye betingelsene, sier han.

SKEPTISK TIL PENGESUM: Vow har forsøkt å hente 150 millioner kroner. Analytiker Thomas Dowling Næss mener det er for lite. Foto: Thomas Bjørnflaten

Dowling Næss får støtte av analytikerkollega Eva Viken Christensen i Clarksons.

– At selskapet har vært ute og gjort sonderinger i markedet uten å lykkes med å hente kapital, kan indikere lavere interesse fra investorer, enten på grunn av generell usikkerhet eller uenigheter knyttet til prising, sier hun.

Christensen tror det kan henge sammen med skepsis til den landbaserte virksomheten i Vow.

– Selv om den maritime delen av virksomheten fortsatt fremstår som svært attraktiv, antar vi at en del investorer forholder seg mer skeptiske til den industrielle delen av selskapet de får med på kjøpet, spesielt før de ser økt ordreinngang og positiv kontantstrøm, sier analytikeren.

Vow-sjef Henrik Badin har følgende kommentar.

– Noen tror vi ikke har lykkes med å hente kapital. Faktum er at det i praksis først nå har vært mulig for oss å starte dette arbeidet. Dagen i dag markerer en viktig milepæl. Den reviderte bankavtalen som vi kunne fortelle om i dag, er en av mange brikker som måtte på plass for å styrke balansen. Noe presounding med potensielle investorer har allerede funnet sted med utgangspunkt i denne. Dette arbeidet fortsetter. Vi regner med at de som er interessert, allerede har våre oppdaterte tall og detaljene i bankavtalen i sine regneark, sier han.

DEKKER VOW: Analytiker Eva Viken Christensen i Clarksons. Foto: Iván Kverme

Kunne klart seg uten ny kapital

Hun har en kjøpsanbefaling på Vow.

– De nye lånebetingelsene reflekterer i større grad fremtidsutsikter for selskapet på linje med våre estimater, og under disse mener vi de hadde unngått å være i brudd uten å hente ny egenkapital, sier Christensen.

Men det er en hake.

– Det ville sannsynligvis ført til at selskapet måtte operere «på kanten» i noen kvartaler fremover for å unngå brudd på lånebetingelsene. I tillegg til at det er et krav fra banken om å styrke egenkapitalen med 125 millioner kroner, gir dette også litt handlingsrom for eventuelle forsinkelser i kontrakter, som fortsatt representerer en risiko, særlig for industrisegmentet. Det er også fortsatt et stykke opp til målsatte marginer, sier hun.