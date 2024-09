Oppkjøpskandidat melder om Saudi-kontrakt

Oppkjøpskandidat Scana melder om en betydelig kontrakt torsdag morgen i sjiktet 20–50 millioner kroner.

PSW Power & Automation-divisjonen skal levere en 5 MW/5,6 MWh batterilagringsløsning (BESS) i Saudi-Arabia. Systemet skal samtidig levere reservekraft i tilfelle det oppstår strømbrudd i nettet.

Leveransen inkluderer også et energistyringssystem som vil muliggjøre fremtidig optimalisering av kraftverket i Rødehavet, heter det.

- Dette er vår andre kontrakt for batterisystemer i Saudi-Arabia, og vi er svært fornøyde med å styrke vår markedsposisjon i regionen. Vi ser betydelige markedsmuligheter for batterisystemer i Saudi-Arabia, og denne kontrakten bekrefter vår sterke posisjon og evne til å levere komplekse energisystemer over hele verden, sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation.