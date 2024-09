Norske Skog utsetter fransk åpning

Da Norske Skog i 2021 besluttet å satse på emballasjeproduksjon i Østerrike og Frankrike, var investeringsanslaget i franske Golbey på 265 millioner euro. Planen den gangen var å starte opp den franske produksjonen på tampen av 2023.

Mens alt gikk etter planen i det østerrikske Bruck-prosjektet, har Norske Skog støtt på problemer i Frankrike. I november i fjor ble oppstarten utsatt til andre halvår 2024, samtidig som investeringsbudsjettet ble løftet til 300 millioner euro.

Torsdag varsler selskapet at den franske oppstarten utsettes til første kvartal neste år, samtidig som kostnadene øker med ytterligere 20 millioner euro. På ti måneder er det franske prosjektet blitt 55 millioner euro – eller 650 millioner kroner – dyrere.



Les også Kopierer konkurrent – investerer milliarder i Halden To år etter at Viken Skog og Billerud varslet en gigantsatsing på tremasseproduksjon i Hønefoss, gjør Norske Skog akkurat det samme i Halden.

Mer komplisert

– Dette prosjektet har vært mer komplisert enn tidligere forutsatt. Det er en del elektro- og rørarbeid som tar lengre tid enn antatt og også blir dyrere enn planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

– Bruck-prosjektet gikk på skinner, både med tanke på budsjett og tid. At vi nå får forsinkelser i Golbey henger sammen med at dette anlegget er 2,5 ganger større. Det har gjort at integrasjonen med eksisterende anlegg er mer komplisert, legger han til.

Markedet likte ikke nok en fransk overskridelse, og sendte Norske Skog-aksjen ned 2,42 kroner, tilsvarende 8,1 prosent, til 34,42 kroner midt på dagen. Aksjen er dermed ned nesten 17 prosent hittil i år.

– 20 millioner euro i økte investeringer er åpenbart negativt. Det tilsvarer 2,8 kroner pr. aksje, sier analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets.

Les også Norske Skog øker avispapirsalget Etter flere år med nedgang i avis- og magasinpapirsalget, opplevde Norske Skog økte salgsvolum i første kvartal. På en rød børs endte Norske Skog kraftig opp.

265 millioner kroner

I tillegg vil utsettelsen påvirke Norske Skogs inntjening de nærmeste årene.

– Utsettelsen slår faktisk positivt ut i 2024-estimatene, fordi den ulønnsomme oppskaleringen av produksjonen nå skjer til neste år og ikke i 2024. Men inntjeningsestimatene for både 2025 og 2026 trekker selvfølgelig ned. Totalt har jeg nedjustert EBITDA for de tre neste årene med 265 millioner kroner, noe som helt forenklet tilsvarer 3 kroner pr. aksje, sier Sjøvold.

– ÅPENBART NEGATIVT: Det sier analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets om Norske Skog-meldingen. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Alt i alt burde derfor Norske Skog-aksjen vært ned nærmere 5–6 kroner dersom markedet fullt ut hadde forventet oppstart i løpet av 2024. Men kursfallet er godt under det halve.

– Aksjen handles før dagens forsinkelse og overskridelse langt under det vi mener selskapet er verdt. Etter våre estimatrevideringer av EBITDA ligger vi kun 90 millioner kroner lavere enn konsensus for årene 2024 til 2026, noe som tyder på at forventningene har vært vesentlig lavere enn det ledelsen tidligere har kommunisert, sier Sjøvold, og legger til:

– Dessuten har ny forsinkelser og økte investeringer knyttet til det franske anlegget vært et tema blant investorer de siste månedene, så det har vært forventninger om at noe slikt kunne oppstå. Det bidrar til at dagens kursfall ikke blir i nærheten av de nevnte 5–6 kronene, sier Sjøvold.



SpareBank 1-analytikeren opererer med et kursmål på 60 kroner.