– De nye missilproduksjonsanleggene i USA, Australia og Norge svarer på den sterke og langsiktige etterspørselen etter vår unike teknologi og det kritiske behovet for å styrke kollektive forsvarsevner, kommenterer Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen, via en pressemelding.

Det er datterselskapet, Kongsberg Defence and Aerospace, som skal bygge anlegget. Dette er det andre nye missilanlegget selskapet har annonsert siden august.

– Den amerikanske marinen, marinekorpset og luftforsvaret er nøkkelkunder for Kongsbergs Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM). Deres tydelige etterspørsel ga oss den forutsigbarheten vi trengte for å satse på denne investeringen i USA, sier Eirik Lie, adm. direktør i Kongsberg Defence and Aerospace.

Lokasjonen er i nærheten av viktige fasiliteter for den amerikanske marinene i James City County, Virginia.

– Vi vil investere mer enn 100 millioner dollar i Virginia i løpet av de neste årene, sier Heather Armentrout, sjef for det amerikanske datterselskapet til Kongsberg Gruppen.

NSM er et sjømålsmissil med svært god ytelse og høy evne til å unngå fiendtlige forsvarssystemer. JSM er et luftbåret angrepsmissil designet for å passe internt i F-35-jagerfly for å utføre komplekse oppdrag.