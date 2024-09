Banken har tvunget Vow-sjef Henrik Badin til å selge ytterligere drøyt 1,43 millioner aksjer i selskapet til kurs 2,0723 kroner, går det frem av en børsmelding torsdag kveld.

Etter salget for nærmere 3 millioner kroner sitter Badins investeringsselskap Badin Invest Limited igjen med litt over 2,9 millioner aksjer.

Gjelden er gjort opp

Samtidig har banken informert Badin Invest om at gjelden nå er gjort opp. Tvangssalget er dermed stanset, og i påvente av endelig sluttføring vil ingen ytterligere aksjer bli solgt.

Badin har dermed måttet se aksjene sine bli tvangssolgt hver eneste handelsdag i forrige uke – og hver dag hittil denne uken. Siden forrige mandag har Badins beholdning av Vow-aksjer falt fra 9,9 millioner aksjer til altså drøyt 2,9 millioner aksjer.

Aksjen spratt torsdag opp over 37 prosent til 3,05 kroner. På denne kursen er Badins resterende beholdning priset til 8,8 millioner kroner.

Truet av lånebrudd

Den siste måneden har Vow-aksjen stupt 56 prosent, etter at det i slutten av august ble kjent at selskapet desperat jakter 150 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelsene i tredje eller fjerde kvartal.

– Det har vært mye mediedekning som ikke handler om selskapet. Jeg er ikke her for å snakke om det, men har tre kommentarer. Badin Invest selger aksjer. Det er i mot min vilje og utenfor min kontroll, sa Badin da han i forrige avholdt presentasjon under Pareto-konferansen.

– Jeg håper ikke alle aksjene blir solgt, la han til.