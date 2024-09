Inn på eierlisten etter Ferds storsalg

Ifølge Finansavisen Bjellsautjeneste har Petter Stordalen, Edvin Austbø og Peter Hermanrud fyllt på med aksjer i Elopak. Aksjonærendringene må sees i sammenheng med at Ferd solgte aksjer for 820 millioner kroner tidligere denne uken, men de kommer med noen dagers etterslep, slik at det ikke er noen garanti for at investorene fortsatt eier aksjene.

Det må nevnes at aksjonærendringene også kan være knyttet til andre typer transaksjoner enn rene kjøp og salg, slik som for eksempel shortsalg, og det er heller ikke sikkert de stammer fra Ferd-salget, selv om mye tyder på det.

Stordalen kjøpte mest

Av de tre investorene var det Petter Stordalen som kjøpte mest med en post på 225.000 aksjer for 9,35 millioner kroner, mens Austbø og Hermanrud kjøpte 215.000 og 152.500 aksjer for henholdsvis 8,93 og 6,34 millioner kroner.

Mens Hermanrud eide en liten post fra før, viser listene at det er debuten for Stordalen og Austbø i emballasjeprodusenten. Ferd er fortsatt desidert største eier i Elopak, som det var med å etablere for 67 år siden.

NYTT KJØP: Peter Hermanrud står oppført med nye Elopak-aksjer. Foto: Tarjei Olsen

Ikke første gang

Ferd gjorde et storsalg i Elopak i mai i år også, den gang for 740 millioner kroner . Den gangen kjøpte Hermanrud aksjer for 5 millioner kroner, mens investorer som Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Kjell Ulrichsen også plukket opp aksjer.

I forbindelse med denne ukens salg har investeringsselskapet inngått en 90-dagers lockup-avtale for sine gjenværende aksjer i Elopak.

Noteringskursen da Elopak ble tatt på børs i juni 2021 var 28 kroner.