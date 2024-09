Varsko om stor havnestreik i USA

Den amerikanske fagforeningen International Longshoremen's Association (ILA) kan gå ut i streik 1. oktober, og 85.000 havnearbeidere kan bli tatt ut, skriver CNBC.

36 havner på østkysten og langs Mexicogulfen kan bli stengt, inkludert fem av de ti travleste havnene i USA. Dermed står 43-49 prosent av importvarene til USA i fare for å bli rammet.

Én dag streik = fem dager å reversere

I løpet av sommeren brøt forhandlingene sammen. I starten av september var ILA-medlemmene enstemmig om å gå ut i streik. Det samme sier United States Maritime Alliance, som mener ILA allerede har bestemt seg for å streike, ifølge CNBC.

Analysefirmaet Sea-Intelligence anslår, ifølge CNBC, at en én-dagers streik vil ta fem dager å reversere. En én-ukers streik i oktober kan føre til forsinkelser fram til midten av november. To uker betyr januar.

147 skip på vei til østkysten og havnene i Mexicogulfen innen 1. oktober, hvorav 38 er på vei til New York og New Jersey. Lasten til skipene estimeres til over 650.000 tjuefots ekvivalentenheter. Gitt at hver container frakter varer til en verdi av 50.000 dollar, tilsvarer det en verdi på 34,3 milliarder dollar.

Milliarder pr. dag

Mitre anslår at en 30-dagers streik, sentrert rundt New York og New Jersey, kan medføre kostnader på opptil 641 millioner dollar pr. dag. Det samme gjelder Virginia – cirka 600 millioner pr. dag.

«Hvis det blir streik og operasjonene stanser, vil skipene enten vente i et utpekt område eller seile saktere, som de gjorde under Covid, for å forsinke ankomsten,» sier Beth Rooney, havnedirektør for Port Authority of New York and New Jersey, til CNBC.