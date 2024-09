– Dette er en av de sterkere stimulansepakkene vi har sett fra Kina den seneste tiden, og den er spesielt rettet inn mot å få i gang byggeaktiviteten. Dette gjøres for å demme opp om nedgangen som har vært i etterspørselen etter boliger, sier Sjøvold i SpareBank 1 Markets.

Begrense skadene

Stimulansepakken førte til at aluminiumsprisen spratt opp mellom 1,5 og 2 prosent tirsdag morgen. I Singapore var futureprisen på jernmalm opp over 5 prosent.

Ifølge Sjøvold gjør kinesiske myndigheter disse tiltakene også i et forsøk på å nå målet om 5 prosent BNP-vekst i år.

– Dette viser at kinesiske myndigheter ikke helt har gitt opp BNP-målet. De fleste økonomer tror ikke veksten blir så sterk, men disse tiltakene er i hvert fall et forsøk på å ikke bomme altfor mye. Her er det først og fremst snakk om å begrense skadene og å unngå at byggeaktiviteten går helt til bunns, sier han.

Veldig viktig

– Forsvarer denne stimulansepakken en Hydro-oppgang på over 5 prosent?

– Kina er veldig viktig for råvaremarkedene. Landet står for rundt 60 prosent av den globale etterspørselen etter aluminium, hvorav konstruksjonssektoren historisk har stått for rundt 20–25 prosent, selv om denne prosenten har vært fallende de seneste par årene.

– Hvis disse tiltakene fører til en marginalt bedre etterspørsel de kommende årene, og det i utgangspunktet er ventet et ganske balansert marked, kan denne etterspørselsøkningen slå ganske mye ut på aluminiumsprisen, sier Sjøvold.

Han understreker imidlertid at det er vanskelig å si hvor mye Kinas nye stimulansepakke vil slå ut i sluttetterspørselen.

– Flere økonomer mener at det også må komme finanspolitiske tiltak for å få til en bedring. Men dette er i hvert fall et steg i riktig retning. Reaksjonen vi ser i dag kommer som følge av litt håp og sentimentet i markedet, sier Sjøvold.