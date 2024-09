Ukjent kjøper vil ha 10 prosent i ABL Group

SpareBank 1 Markets er engasjert av en ikke-navngitt finansiell investor til å utforske muligheten for å kjøpe opptil cirka 10 prosent av aksjene i ABL Group, opplyses det i en melding ved børsslutt tirsdag.

Kjøperen eier ikke aksjer i ABL Group fra før, understrekes det.

ABL Group har bygget seg opp til et globalt konsulentfirma med fokus på omstillingen til fornybar energi. For drøyt to år siden byttet det navn fra AqualisBraemar LOC, etter kjøpet av konsulentfirmaet LOC Group.

Omvendt bokbygging

Budprosessen vil bli utført ved en såkalt reversert bokbygging, der samtlige eksisterende aksjonærer i ABL Group inviteres til å tilby aksjer til den hemmelige kjøperen.

Kjøperen vurderer selv hvilket prisnivå og antallet aksjer den finner tilfredsstillende, og endelig kjøpspris vil være lik for alle selgende aksjonærer, opplyses det.

Bokbyggingen løper til onsdag morgen klokken 08.00.

Rødland størst

Største aksjonær i ABL Group er Glen Ole Rødlands Gross Management med 11,6 prosent.

Holmen Spesialfond er nest størst med 6,1 prosent, foran en DNB-konto med 6,0 prosent.

Northzone-gründer Bjørn Stray har 4,9 prosent, mens Akastor-eide RGA Energy Holdings har 4,7 prosent.

ABL Group endte flatt på Oslo Børs tirsdag på 9,70 kroner. Hittil i år er aksjen ned rundt 25 prosent.