Debattinnlegg: Arne Fredrik Lånke, adm. direktør i Elinor Batteries

Batterier er verdens raskest voksende energiteknologi. Den enkle årsaken til dette er at det er avgjørende å lykkes med energilagring hvis verden skal nå klimamålene. Dette er også bakgrunnen for at batterier og energilagring representerer det som kanskje er den største grønne forretningsmuligheten i dette tiåret for Norge og Norden.

Arne Fredrik Lånke. Foto: Elinor Batteries

Den siste tiden har man i Finansavisen omtalt svært lave priser i det globale batterimarkedet, og det vises til stor overkapasitet i kinesisk batteriproduksjon. Dette er blitt fremhevet som årsak til at batteriselskaper i Europa sliter, og brukt som argument for at det er fåfengt for norske selskaper å konkurrere.

Bildet er mer nyansert enn som så.

Overkapasiteten det snakkes om er hverken så stor som enkelte hevder, eller særlig relevant i det lange løp. Batteriene som det i dag produseres «for mye av» i Kina nå, er verken av en type eller kvalitet som Europa vil etterspørre i årene som kommer.

Jeg og mine kolleger har besøkt et stort antall gigafabrikker i Kina det siste året. Selv om Kina har flere av verdens ledende batteriselskaper og teknologer, er det slik at de fleste fabrikkene i hovedsak produserer for det kinesiske markedet, og batteriene fra de aller fleste vil ikke være aktuelle for de kundene vi i Elinor retter oss mot i fremtiden.

Les også Batterifabrikken er gravlagt

Fornybarekspert slakter det norske batterieventyret – Utsiktene for å kunne tjene penger på en ny batterifabrikk er nesten en matematisk umulighet, sier First-forvalter Ole André Hagen.

Batterieventyret mot konkurs

I Kina er også mange varslede investeringer satt på vent grunnet de lave prisene, og mange fabrikker er ikke ferdigstilt. I tillegg har mange av anleggene kort forventet levetid, de er lite egnede for oppgradering og uten evne til å møte kommende krav til bærekraftig og miljøvennlig produksjon.