Vow vil hente 250 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon, kommer det frem i en børsmelding fredag morgen.

Nå er det snart gått én måned siden Vow varslet behov for 150 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelsene. I halvårsrapporten kom det frem at selskapet måtte hente minimum 125 millioner kroner.

Siden har det stormet rundt selskapet, og aksjekursen er blitt knust etter flere tvangssalg. Nå vil et konsortium bestående av blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly, skyte inn penger.

DNB, som nå er største aksjonær, har forhåndsforpliktet seg til å tegne for sin pro rata-andel. Konsortiet har forhåndsforpliktet seg til å ta det resterende beløpet på 185,8 millioner kroner.

Garantistene vil motta en kompensasjon på 8 prosent basert på hvor mye de forplikter seg til å kjøpe. Betalingen vil skje i form av nye aksjer, og basert på det totale beløpet til investorgruppen tilsvarer det nesten 15 millioner kroner. DNB har imidlertid valgt å frasi seg sin rett til kompensasjon.

Emisjonskursen og kapitalinnhentingen vil bli besluttet på den ekstraordinære generalforsamlingen. På forhånd har eiere som representerer 54,5 prosent av aksjekapitalen allerede signalisert at de vil stemme for emisjonen.

Videre i meldingen kommer det frem at selskapet har fått på plass en brofinansiering med nettopp DNB på 125 millioner kroner for å dekke likviditetsbehovet frem til inntektene fra emisjonen mottas.

DNB tar over

– Styret er svært fornøyd med resultatet og den sterke støtten fra både eksisterende aksjonærer og nye fundamentale investorer. Basert på tilbakemeldinger fra markedet bestemte vi oss for å øke størrelsen på transaksjonen sammenlignet med det som opprinnelig ble indikert i selskapets halvårsrapport. De ekstra midlene vil gi en enda sterkere finansiell plattform som selskapet kan utvikle seg videre fra, sier styreleder Narve Reiten.

Tidligere i september fikk Bård Ingerø og Reiten via investeringsselskapet Ingerø Reiten Investment Company (IRIC) tvangsolgt rett over 29 millioner aksjer i Vow. Storbanken DNB kom da inn på eiersiden, og Reiten meddelte at han vil trekke seg som styreleder.

«DNB vil opptre som en ansvarlig hovedaksjonær i selskapet, og vil støtte det pågående arbeidet med å få på plass en riktig kapitalstruktur. DNB vil i samråd med selskapet ta nødvendige grep for å sikre en ansvarlig utvikling over tid, og vil også vurdere eventuelle strategiske alternativer, til det beste for selskapet og aksjonærene», sa direktør for konserninvesteringer, Tor Arne Hansen i DNB etter inntoget.

Fornøyd sjef

– For Vow, våre nåværende og fremtidige kunder og ansatte er denne løsningen svært gode nyheter. Med denne fullt garanterte fortrinnsrettsemisjonen, som støttes av aksjonærer og investorer, er hele vårt team nå klare til å levere, sier Vow-sjef Henrik Badin.

Badin har den siste tiden vært i hardt vær. Investeringsselskapet hans, Badin Invest, har fått tvangssolgt Vow-aksjer i stor stil, og beholdningen har falt fra 9,9 millioner aksjer til drøyt 2,9 millioner aksjer på få uker.

«Når aksjekursen går ned, så har ikke banken sikkerhet. Jeg håper ikke alle aksjene blir solgt», uttalte han til pressen under Pareto-konferansen.