Boeing vurderer å hente inn fersk kapital

Boeing vurderer å selge nye aksjer for minst 10 milliarder dollar for å fylle opp kontantbeholdningen, som blir ytterligere svekket av den pågående streiken, skriver Bloomberg. Avisen viser til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken.

Hvis emisjonen går gjennom, vil det bli den største emisjonen siden Saudi Aramcos salg av aksjer for 12,3 milliarder dollar i sommer.

Les også Aramco med massivt aksjesalg Etter at Saudi-Arabia har hatt seks kvartal på rad med underskudd, selger nå Aramco aksjer for over 100 milliarder kroner.

Emisjonen skal være et av forslagene som er lagt frem i samtaler med rådgivere for å utforske alternativene, og vil sannsynligvis ikke skje før om minst en måned, forutsatt at den pågående streiken blir løst, ettersom selskapet ønsker en oversikt over de økonomiske konsekvensene av streiken.

Stor streik

Boeings omfattende problemer med sine fly, som blant annet innebærer de katastrofale 737 Max-styrtene, flydeler som faller av under flygning samt gjenglemte verktøy i skroget, har ført til tæring på selskapets kapitalreserver. Den pågående streiken gjør heller ikke den finansielle situasjonen noe bedre, der drøyt 33.000 ansatte streiker på tredje uken for bedre lønnsvilkår.

Den streikende parten har så langt avslått to tilbud fra Boeing, og partene har engasjert en megler for å komme frem til en enighet.

I første halvår har Boeing brent gjennom 8,25 milliarder dollar i fri kontantstrøm, etter at arbeidet på 737 Max-flyene ble bremset for undersøke kvalitetsproblemer.

Analytikerne som dekker aksjen venter nå at Boeing vil få en negativ kontantstrøm på 3,36 milliarder dollar i tredje kvartal, ifølge Bloomberg. JP Morgan har anslått at streiken vil koste selskapet om lag 1,5 milliarder dollar i måneden.

Den negative kontantstrømmen kan redusere kontantbeholdningen til et punkt der de tre store ratingbyråene kan bli tvunget til å nedgradere kredittvurderingen av Boeing, skriver avisen.

Så langt i år har Boeing-aksjen stupt over 40 prosent. Boeing har iverksatt en spareplan som inkluderer permisjoner for arbeidere, ansettelsesstopp samt lønnskutt for ledere, men det kan altså bli aktuelt med kapitalinnhenting.