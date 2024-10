Saken oppdateres

Hexagon Purus-sjef Morten Holum har helt siden børsnoteringen i 2020 snakket om at selskapet skal ha en omsetning på mellom 4 og 5 milliarder kroner i 2025, og at selskapet da også skal gå break-even på EBITDA-nivå.

Fredag morgen ble det imidlertid kjent at Hexagon Purus har mistet Daimler Truck North America som kunde. Selskapet skulle levere komplette batteripakker til Daimlers lastebiler, og da kontrakten ble børsmeldt i fjor sommer var verdien anslått til rundt 150 millioner dollar, eller over 1,5 milliarder kroner.

Dette gjør at selskapet utsetter når break-even skal nås med ett år.

«Vi forventer betydelige negative revisjoner av konsensusprognosene og at aksjen selges kraftig ned i dag,» skriver SEB-analytiker Anders Rosenlund i en analyse.

Han anslår at topplinjeforventningen for neste år kan komme ned så mye som 30 prosent. Hexagon Purus-aksjen er ned over 20 prosent til 8,97 kroner like etter børsåpningen.

Skjedd før

«Den oppdaterte inntektsguidingen antyder en nedgang på 25 prosent i konsensus for omsetningen i 2025. Med lavere inntekter for perioden 2004 til 2027, økt usikkerhet om tidspunktet for lønnsomhet, en emisjon som er allment forventet før årsslutt og at aksjekursen har steget mye den seneste uken, gjør at vi forventet en kraftig kursreaksjon i dag,» skriver DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo i en analyse.

Til tross for fredagens kursskrell, er aksjen bare ned litt over 3 prosent den seneste uken.

Dette er ikke første gang Hexagon Purus mister en kunde i dette segmentet. Det var mange som sperret opp øynene da Hexagon Purus i slutten av januar 2022 meldte at de var nominert til en lastebilkontrakt på svimlende 1 milliard dollar, eller nesten 10 milliarder kroner.

Markedet var heller ikke forberedt på en slik gigantkontrakt og sendte aksjen opp over 30 prosent. Bare fire måneder senere viste det seg imidlertid at lastebilprodusenten hadde trukket seg. Samme dag falt aksjen nesten 11 prosent.

«Sånt skjer av og til i denne businessen. Man blir nominert som leverandør og deretter blir nominasjonen trukket. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor dette skjer, men det jeg kan si er at det ikke er relatert til vårt produkt eller teknologi,» sa konsernsjef Morten Holum den gangen.