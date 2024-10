Fredag meldte Hexagon Purus at Daimler-konsernet har kansellert en avtale om å få levert komplette batteripakker til en ny type nyttekjøretøy. Da kontrakten ble børsmeldt i fjor sommer, var verdien anslått til rundt 150 millioner dollar, eller over 1,5 milliarder kroner.

Nyheten førte til et kursfall på 17,5 prosent, og mandag faller aksjen ytterligere 3,5 prosent til 9,04 kroner.

«Det er uheldig, men ikke skadelig. Det setter oss tilbake på kort sikt, men åpner også opp for nye attraktive muligheter», uttalte konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus da nyheten ble kjent.

Kutter kursmålet

Danske Bank-analytiker Elliot Jones lar seg ikke skremme av fredagens melding. Selv om han kutter kursmålet fra 14 til 13 kroner, gjentar han sin kjøpsanbefaling på aksjen.

I en ny analyse fra Danske Bank understreker Jones at Hexagon Purus' langsiktige vekstpotensial fortsatt er attraktivt, til tross for at selskapets avtale med Daimler ble kansellert.

Analysefakta Aksje: Hexagon Purus

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 13 (14)

«Selv om kanselleringen av Daimler BEV-kontrakten kan være negativt på kort sikt, ser vi fortsatt et attraktivt langsiktig aksjecase for Hexagon Purus», skriver Jones i sin analyse.

Ser solid oppside

For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige over 40 prosent.

Analytikeren senker nå salgsestimatene for 2025 med 19 prosent, samtidig som han regner med at selskapet først vil få et positivt EBITDA-resultat i 2026, seks måneder senere enn tidligere anslått.

Jones ser ingen problemer med produktet fra Hexagon Purus, og hevder kapitalbehovet er uendret. Han mener den siste tidens kursfall er overdrevet, og peker på at avtalen med Hino fortsatt har verdi.