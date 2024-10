«Brun» stålprodusent får juling

Fersk statistikk viste mandag at detaljhandelen i eurosonen økte med 0,2 prosent fra juli til august, som ventet. Veksten var den sterkeste siden mars. På årsbasis utgjorde økningen beskjedne 0,8 prosent, men vi må likevel tilbake til mai 2022 for å finne høyere tall.

Rapporten bidro til at tre handelsaksjer var blant Stoxx 600-indeksens største vinnere. Motehusene Kering, som eier Gucci, og Burberry steg med rundt 4 prosent, mens netthandleren Ocado fikk et nesten like stort kursløft.

Thyssenkrupp var derimot blant taperne, med et fall på rundt 3 prosent. Selskapet har lenge vært en favoritt blant «grønne» forvaltere, grunnet planer om å produsere stål på en mer miljøvennlig måte. Mandag antydet ledelsen imidlertid at disse planene kan bli skrinlagt, idet skyhøye energikostnader og hard konkurranse fra Kina skviser lønnsomheten. Uttalelsene kom etter at en Handelsblatt-artikkel hevdet at thyssenkrupp vurderer å stanse investeringer på 3 milliarder euro i et hydrogenbasert stålprosjekt. I forrige måned varslet konsernet at prosjektet kom til å koste betydelig mer enn opprinnelig estimert.

I USA klatret renten på tiårige statsobligasjoner til mer enn 4 prosent, for første gang på to måneder. Dette bidro til at landets børsindekser var noe ned mandag ettermiddag.

Pfizer trosset imidlertid nedturen, med en kursoppgang på mer enn 4 prosent. Legemiddelgigantens børsverdi er nær halvert siden toppen sent i desember 2021, og nå ventes Starboard Value å snu den negative trenden. Hedgefondet har kjøpt aksjer for en milliard dollar og har kontaktet to tidligere Pfizer-topper for å hjelpe med en snuoperasjon.

Starboard er også inne i Salesforce. De første aksjene ble kjøpt i oktober 2022, samtidig som fondet anmodet ledelsen om å fokusere mer på lønnsomhet og mindre på vekst. Deretter har aksjen fått en kraftig rekyl, i takt med flere overraskende sterke kvartalsrapporter. Fra bunnen i desember 2022 utgjør avkastningen 124 prosent.