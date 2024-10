For en uke siden meldte hydrogenselskapet Nel at den potensielle storkontrakten med Hy Stor Energy, som ble inngått i april, er blitt terminert, noe som førte til et kursfall på seks prosent.

Stor nedside

I en ny analyse fra Danske Bank understreker analytiker Elliot Jones at usikkerheten vedvarer, og gjentar derfor sin salgsanbefaling på Nel hvor han opererer med et kursmål på 3,00 kroner. Basert på mandagens sluttkurs på 4,61 kroner, innebærer det en nedside på 35 prosent.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 3 (3)

For tredje kvartal 2024 estimerer Danske Bank salgsinntekter på 408 millioner kroner og et negativt EBITDA-resultat på 61 millioner kroner, med en margin på minus 14 prosent. Jones forventer at Nel vil fokusere på kontantstrømhåndtering i tredje kvartal, og tror selskapet vil generere en fri kontantstrøm på minus 156 millioner kroner.

Estimatendringer

Analytikeren uttrykker en viss bekymring for 2025, og nedjusterer nå inntektsestimatet for året med 14 prosent, noe som er 21 prosent lavere enn konsensus fra Visible Alpha.

Selv om Danske Bank øker inntektsestimatene for 2024, ser analytikeren store utfordringer for 2025 hvor det anslås at kun én milliard kroner av den nåværende ordrebeholdningen vil bli konvertert. Analytikeren understreker at det er langt under konsensusforventningene på mer enn to milliarder kroner.

Nel presenterer sine kvartalstall 16. oktober.