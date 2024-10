Bratt fall i oljeprisen

Oljeprisen skjøt fart mandag og nådde sitt høyeste nivå siden slutten av august med en økning på 4 prosent til 80,5 dollar fatet.

Tirsdag snur spotprisen på både Brent- og WTI-olje, som faller over 5,5 prosent. I ettermiddagstimene koster ett fat med Nordsjø-olje 76,55 dollar, mens ett fat med WTI-olje koster 72,84 dollar.

Oljeprisen har den siste uken steget med over 13 prosent, som følge av økt geopolitisk uro. Frykt for eskalering av konflikten i Midtøsten, inkludert mulige angrep på Irans oljeproduksjon, har vært en sentral drivkraft i prisoppgangen.

Frykten avtar

Frykten for forsyningsproblemer av olje, som følge av konflikten mellom Israel og Iran, ser nå ut til å avta.

Olje-rallyet, som begynte etter at Iran avfyrte 180 missiler mot Israel forrige uke, ser ut til å snu da Israel ikke har slått tilbake mot Iran enda, skriver CNBC.

«Konflikten i Midtøsten koker over og tenner frykt for eskalering og forstyrrelser i oljeforsyningen. Det mest sannsynlige scenariet er nok et mykt sjokk, med oljepriser som stiger og avtar igjen før årsskiftet», sa Norbert Ruecker, fra investeringsbanken Julius Baer, til Reuters.

Til tross for ingen motangrep har Israel sverget på å gjengjelde og sa at de vurderer sine alternativer, med Irans oljeanlegg ansett som et mulig mål.

Orkan skaper problemer

I USA er orkanen Milton intensivert til en kategori 5-storm på vei til Florida, som har tvunget minst én olje- og gassplattform i Mexicogolfen til å stenge mandag, skriver Reuters.

Amerikansk WTI-olje faller også tirsdag over fem prosent, og November-kontrakten for WTI-oljen står nå i 73,27 dollar.