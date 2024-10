Rekordkontrakt for Green Yard Kleven

Skipet av typen field support vessel er designet av ingeniørselskapet Marin Teknikk i Dragsund i Herøy kommune på Sunnmøre. Bak milliardordren står det østerriksk-rumenske selskapet OMV Petrom.

Dermed er ordreboken som norske skipsverft sitter med kommet opp i 70 fartøyer og 43 milliarder kroner, ifølge bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft i Bergen.

– Det er en gledens dag på Green Yard Kleven, sier verftssjef Hans Jørgen Fedog.

Fedog vil ikke oppgi kontraktssummen: – Den er sånn sett konfidensiell, men det er et solid pengebeløp. Vi snakker om en ny rekord for Green Yard Kleven med meget solid margin.

– Vi har siden overtagelsen av verftet i 2020 jobbet målrettet for å etablere oss i nybyggingsmarkedet med det rette prosjektet for oss. Det er derfor veldig tilfredsstillende at vi nå har landet denne kontrakten, sier han.

Green Yard Kleven har hele tiden hatt nøkkelkompetanse til å kunne bygge nybygg, og er på den måten godt rigget til oppdraget. Det blir likevel behov for flere ansatte i tiden som kommer.

VERFTSSJEF: Hans Jørgen Fedog i Green Yard. FOTO: KLEVEN

Stor betydning

– Kontrakten vil bety mye for den maritime industrien både lokalt og ellers i landet. Flere lokale leverandører har allerede signert store avtaler for levering av utstyr og tjenester, sier Marin Teknikks adm. direktør Svein-Rune Gjerde.

Nybygget er skreddersydd for å betjene en bunnfast plattform på et stort gassfelt offshore på rumensk kontinentalsokkel, Neptun Deep-prosjektet i Svartehavet. Teknikere og administrativt personell for plattformen skal bo om bord på skipet.

Designet fra Marin Teknikk og byggeverftet Green Yard Kleven ble valgt i konkurranse med flere ledende skipsdesignere og norske og europeiske verft.



Fartøyet skal kunne være kontinuerlig koblet opp mot riggen med en gangvei slik at personell på riggen omgående kan evakueres til skipet hvis en kritisk situasjon oppstår.